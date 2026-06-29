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Сборная Франции подарила 96-летней болельщице футболку Мбаппе

Сборная Франции подарила 96-летней болельщице футболку Мбаппе
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96-летняя американка Ширли пообщалась со сборной Франции в отеле, где остановились футболисты на время ЧМ-2026, и получила подарки от игроков.

Ширли каждое утро спускается к входу отеля Four Seasons в Бостоне, чтобы увидеть, как команда Дидье Дешама идёт на тренировки.

«Они подарили мне футболку Килиана Мбаппе. Он сказал, что если они выиграют, то обязательно её подпишет, и тогда она будет стоить целое состояние! Я просто обожаю эту команду! Спасибо! Огромное спасибо от всего сердца. Это великолепный подарок от замечательного человека и замечательной страны. Для меня большая честь, что они уделили мне внимание», — приводит слова Ширли RMC Sport.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Франции квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира — 2026 с первого места группы I. В 1/16 финала подопечные Дидье Дешама сыграют против национальной команды Швеции. Матч пройдет 1 июля, начало в 00:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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