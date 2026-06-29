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Черданцев прокомментировал свою спокойную реакцию на момент Баркола в матче с Норвегией

Черданцев прокомментировал свою спокойную реакцию на момент Баркола в матче с Норвегией
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о своей реакции на удар по воротам в исполнении вингера сборной Франции Брэдли Баркола в матче с национальной командой Норвегии (4:1). Встреча прошла в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 3-й тур
26 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Дембеле – 7'     0:2 Дембеле – 20'     1:2 Осгор – 21'     1:3 Дембеле – 32'     1:4 Дуэ – 90+4'    

В Сети появилось видео, в котором мужчина включил опасный эпизод матча, сопровождающийся словами Черданцева: «Это был хороший забег». После этого герой ролика сам прокомментировал момент, сделав это более детально.

«Счёт на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига в матче равна нулю. Чего орать? А голы Дембеле из первого тайма, когда хоть какой-то футбол был, вы не показали и сразу на конец игры», — написал Черданцев на своей странице в социальной сети.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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