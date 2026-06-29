«Бешикташ» интересуется Марком Касадо — Sport

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Марк Касадо может перейти в турецкий «Бешикташ». Об этом сообщает издание Sport.

По информации источника, спортивный директор турецкого клуба Эдуард Граф «является большим поклонником Ла Масии» и следит за выпускниками академии. Одной из трансферных целей «Бешикташа» является Касадо. Клуб уже связался с агентом полузащитника Хорхе Мендесом.

Также интерес к 22-летнему игроку проявлял «Милан». Руководство «россонери» рассматривало его в качестве альтернативы нападающему «Наполи» Расмусу Хёйлунну, переход которого сейчас затруднён.

Ранее сообщалось, что Касадо готов покинуть «Барселону» из-за ограниченной роли при Ханси Флике.