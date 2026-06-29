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Тренеру Южной Кореи угрожают убийством из-за вылета из ЧМ-2026

Тренеру Южной Кореи угрожают убийством из-за вылета из ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо получает угрозы убийством из-за вылета национальной команды из чемпионата мира по футболу 2026 года на стадии группового этапа.

Как сообщает издание Actu Foot, один из пользователей в соцсетях опубликовал заявление, представившись гражданином США, в котором сообщил о намерении убить тренера, когда тот вернётся в аэропорт Южной Кореи.

Отмечается, что корейская полиция уже начала расследование по факту угроз убийством и установила наблюдение за несколькими местами, где должен будет находиться Хон Мён Бо, включая аэропорт. Подозреваемый в угрозах активно разыскивается.

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