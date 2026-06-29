Касильяс высказался о возвращении Моуринью в «Реал» Мадрид

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс высказался о возвращении Жозе Моуринью на пост главного тренера «сливочных».

«Что ж. Отлично. Клуб решил, что Жозе должен перейти в «Реал» Мадрид, желаем ему удачи. Будем надеяться, что у него всё получится, это будет хорошо для Мадрида», – приводит слова Касильяса Mundo Deportivo.

Напомним, 11 июня португальский специалист был официально назначен главным тренером мадридского «Реала». Контракт заключён до 30 июня 2029 года.

Ранее голкипер выражал несогласие с возвращением португальца в мадридский клуб на своей странице в социальной сети X.

Касильяс играл за «Реал» под руководством Моуринью (2010-2013 годы).