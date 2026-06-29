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Полузащитник ЦСКА Пополитов: равняюсь на Неймара, пристально слежу за Ямалем

Полузащитник ЦСКА Пополитов: равняюсь на Неймара, пристально слежу за Ямалем
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Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов, который на правах аренды выступает за «Пари Нижний Новгород», рассказал о своих ориентирах в мире футбола. Он выделил известного бразильского вингера Неймара и молодого флангового нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

— На каких футболистов стараешься равняться?
— В голову приходит Неймар. Хотя у нас с ним разный стиль игры. Ещё могу назвать Ямаля — за ним очень пристально слежу. Стараюсь смотреть каждый матч и анализировать, что он делает на поле, как мыслит.

— Будешь болеть за него на чемпионате мира?
— Конечно! Думаю, Испания — фаворит, – сказал Пополитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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