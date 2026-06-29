Хуан Мата стал совладельцем австралийского клуба, за который выступал в сезоне-2025/2026

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Хуан Мата вошел в число акционеров австралийского клуба «Мельбурн Виктори». Клуб А-лиги официально представил 38-летнего чемпиона мира — 2010, в качестве нового совладельца. Ожидается, что в будущем испанец также займёт место в совете директоров.

На данный момент Мата ещё размышляет, стоит ли ему продолжать игровую карьеру в следующем сезоне. При этом руководство «Мельбурн Виктори» уже объявило, что, как только футболист примет решение повесить бутсы на гвоздь, он возглавит новый комитет по футбольным операциям.

«Прошедший сезон на поле принёс мне огромное удовольствие, и инвестиции в «Виктори» в качестве акционера стали естественным следующим шагом. Я искренне верю в будущее австралийского футбола. С самого первого дня в «Мельбурн Виктори» я почувствовал страсть этого клуба и потенциал лиги. Я хочу быть частью построения того, что ждёт нас впереди, — не просто на один сезон, а в долгосрочной перспективе»,— приводит слова Хуана Маты издание The Sun.