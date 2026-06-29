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Эрлинг Холанд не хочет переходить в «Реал» из-за Килиана Мбаппе и Винисиуса — источник

Эрлинг Холанд не хочет переходить в «Реал» из-за Килиана Мбаппе и Винисиуса — источник
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не заинтересован в переходе в мадридский «Реал», сообщает El Nacional.

По данным источника, после ухода главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы футболист готов рассмотреть вариант с трансфером в другой клуб. Однако футболист не хочет переходить в команду «сливочных», так как там играют Килиан Мбаппе и Винисиус. Холанд не хочет делить раздевалку с этими двумя звёздами.

В минувшем сезоне Эрлинг Холанд провёл 52 матча во всех турнирах, забил 38 мячей и сделал девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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