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«Крутой мужик!» Игрок ЦСКА Пополитов рассказал о работе с Комбаровым в системе «Спартака»

«Крутой мужик!» Игрок ЦСКА Пополитов рассказал о работе с Комбаровым в системе «Спартака»
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Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов, который на правах аренды выступает за «Пари Нижний Новгород», рассказал о работе под руководством Дмитрия Комбарова в «Спартаке-2».

«Если говорить простыми словами, он — крутой мужик! У него волшебная левая нога. В сериях ударов на тренировке он практически всё клал как рукой – оставалось только доставать мяч из сетки. Комбаров – фантастический игрок. У нас на тренировках было очень много борьбы. Кто-то её избегал – не играл. Мне кажется, все положительно отзываются о Комбарове», – сказал Пополитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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