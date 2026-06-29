«Крутой мужик!» Игрок ЦСКА Пополитов рассказал о работе с Комбаровым в системе «Спартака»

Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов, который на правах аренды выступает за «Пари Нижний Новгород», рассказал о работе под руководством Дмитрия Комбарова в «Спартаке-2».

«Если говорить простыми словами, он — крутой мужик! У него волшебная левая нога. В сериях ударов на тренировке он практически всё клал как рукой – оставалось только доставать мяч из сетки. Комбаров – фантастический игрок. У нас на тренировках было очень много борьбы. Кто-то её избегал – не играл. Мне кажется, все положительно отзываются о Комбарове», – сказал Пополитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.