«Барселона» продаст Марка Касадо этим летом — Marca

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо покинет команду в летнее трансферное окно. Руководство каталонского клуба и футболист приняли совместное решение прекратить сотрудничество, сообщает Marca.

«Барселона» рассчитывает получить за трансфер 22-летнего хавбека сумму в размере от € 20 млн до € 25 млн. Игроком интересуются такие клубы, как «Милан», «Бешикташ», «Аль-Хиляль», «Монако», «Депортиво», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В минувшем сезоне-2025/2026 Марк Касадо принял участие в 34 матчах и отдал одну голевую передачу. Также ранее вызывался в основную сборную Испании. Действующий контракт с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2028 года.