Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» продаст Марка Касадо этим летом — Marca

«Барселона» продаст Марка Касадо этим летом — Marca
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо покинет команду в летнее трансферное окно. Руководство каталонского клуба и футболист приняли совместное решение прекратить сотрудничество, сообщает Marca.

«Барселона» рассчитывает получить за трансфер 22-летнего хавбека сумму в размере от € 20 млн до € 25 млн. Игроком интересуются такие клубы, как «Милан», «Бешикташ», «Аль-Хиляль», «Монако», «Депортиво», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В минувшем сезоне-2025/2026 Марк Касадо принял участие в 34 матчах и отдал одну голевую передачу. Также ранее вызывался в основную сборную Испании. Действующий контракт с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2028 года.

Материалы по теме
«Бешикташ» интересуется Марком Касадо — Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android