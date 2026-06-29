Энцо Мареска возглавил «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о назначении Энцо Марески на пост главного тренера. Стороны подписали контракт до 2029 года.

Энцо Мареска стал свободным агентом после ухода из лондонского «Челси» в январе этого года. У него есть опыт работы в «Манчестер Сити», он входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы с 2022 по 2023 год. Ранее итальянец также работал с молодёжными командами клуба.

22 мая 2026 года на официальном сайте «Манчестер Сити» сообщил, что Хосеп Гвардиола объявил об уходе с поста главного тренера клуба по окончании сезона-2025/20026, хотя его контракт действовал ещё год — до лета 2027 года.