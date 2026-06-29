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«Величайший нападающий Англии в истории». Майкл Оуэн — о Гарри Кейне

«Величайший нападающий Англии в истории». Майкл Оуэн — о Гарри Кейне
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Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о нападающем национальной команды Гарри Кейне.

«Я люблю Гарри Кейна, без колебаний называю его величайшим нападающим Англии в истории. Он, без сомнения, лучший бомбардир в мировом футболе, выдающийся капитан и прекрасный человек. А главное — он служит примером. Примером того, что необязательно рождаться Лионелем Месси, Пеле или Диего Марадоной. Иногда величайшими игроками становятся те, кто просто не перестаёт совершенствоваться», — приводит слова Оуэна Daily Mail.

Сборная Англии заняла первое место в группе L с семью очками в трёх матчах и квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира — 2026. В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная встретится с ДР Конго 1 июля.

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