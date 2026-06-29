Мостовой объяснил неожиданный вылет сборной Турции с чемпионата мира — 2026

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об итогах выступления сборной Турции на чемпионате мира — 2026.

«Сюрпризов на чемпионате мира много. Но сейчас они будут заканчиваться. Меня не разочаровала Турция. Так сложилась ситуация. Они ни в одной игре никому не проигрывали и переигрывали всех по всем статьям.

В последнем матче с США после третьего гола они радовались всей командой. Где-то просто не повезло и не подфартило. А у Уругвая был скандал между тренером и командой. Это и повлияло на вылет команды с чемпионата мира — 2026», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.