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Мостовой объяснил неожиданный вылет сборной Турции с чемпионата мира — 2026

Мостовой объяснил неожиданный вылет сборной Турции с чемпионата мира — 2026
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об итогах выступления сборной Турции на чемпионате мира — 2026.

«Сюрпризов на чемпионате мира много. Но сейчас они будут заканчиваться. Меня не разочаровала Турция. Так сложилась ситуация. Они ни в одной игре никому не проигрывали и переигрывали всех по всем статьям.

В последнем матче с США после третьего гола они радовались всей командой. Где-то просто не повезло и не подфартило. А у Уругвая был скандал между тренером и командой. Это и повлияло на вылет команды с чемпионата мира — 2026», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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