Бразилия — Япония: онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ-2026 начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Японии. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть в Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам группового этапа сборная Бразилии набрала семь очков и заняла первое место в квартете С. Японская национальная команда заработала пять очков и расположилась на второй строчке в группе F.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).