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Мареска отреагировал на назначение в «Манчестер Сити»

Мареска отреагировал на назначение в «Манчестер Сити»
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Итальянский специалист Энцо Мареска высказался о назначении на должность главного тренера «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» — это клуб, который я очень хорошо знаю. Возможность возглавить эту команду — невероятный шанс для меня… «Сити» — исключительно грамотно управляемый футбольный клуб. Всё, что здесь делают, — инновационно, тщательно продумано и имеет чёткую цель», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Энцо Мареска официально возглавил «Манчестер Сити» в понедельник, 29 июня. Специалист сменил на должности Хосепа Гвардиолу, который руководил клубом в течение 10 лет. В 2022-2023 годах Мареска работал в «Сити» в качестве ассистента главного тренера.

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