Альварес отсутствует на презентации формы «Атлетико» к сезону-2026/2027

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес не принял участия в промокампании, посвящённой домашней форме команды на сезон-2026/2027.

В традиционной красно-белой экипировке предстали защитники Маркос Льоренте и Марк Пубиль, полузащитники Джулиано Симеоне и Алекс Баэна. На презентации отсутствовал не только Альварес, но и другие игроки, которые, как ожидается, останутся в команде в следующем сезоне.

Футболку с фамилией форварда и его 19-м номером можно приобрести в официальном магазине «Атлетико».

Напомним, Хулиан Альварес публично заявил о желании покинуть мадридский клуб. В его подписании заинтересована «Барселона».