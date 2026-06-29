«Спартаку» бы отказал». Кокорин назвал топ-клубы РПЛ, в которые готов вернуться

Известный российский нападающий Александр Кокорин порассуждал на тему возможного возвращения в топ-клубы РПЛ. Он заявил, что готов вернуться в «Зенит» или «Динамо», а вот от перехода в «Спартак» отказался бы.

— Смогли бы вы в своей нынешней форме играть за топ-клуб РПЛ, условно, в «Спартаке»?

— Да, там наш тренер с «Пафоса». Он меня знает, интегрировал бы (улыбается).

— Если они вас позовут этим летом, не отказали бы?

— Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу. Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но моё время в этом клубе… Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы.

— Это в «Зенит»?

— Да, «Зенит», «Динамо». В эти клубы я бы с радостью вернулся. В принципе везде, кроме… Ну, «Спартак» тоже 50/50. История с моим трансфером туда изначально была непонятной: кто-то хотел меня видеть там, а кто-то – нет. Успеха в моём переходе не было.

— Но уровень нынешнего чемпионата смогли бы потянуть?

— Я только закончил сезон на Кипре. Давно говорил, что уровень футбола в России сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет и уже не бегает, поэтому… Я знаю, что из «Зенита» и «Динамо» не позвонят мне, но если поверить в чудо, если что-то изменится, то в эти команды я с удовольствием пойду, — цитирует Кокорина «РБ Спорт».