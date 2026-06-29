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«Челси» сделал заявление на фоне назначения Марески на пост главного тренера «Ман Сити»

«Челси» сделал заявление на фоне назначения Марески на пост главного тренера «Ман Сити»
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«Челси» сделал заявление после назначения Энцо Марески на должность главного тренера «Манчестер Сити».

«Футбольный клуб «Челси» понимает, что сезон-2025/2026 стал для клуба и его болельщиков огромным разочарованием. Одной из главных причин стали сбои, вызванные вынужденными изменениями в должности главного тренера в период рождественских праздников. В связи с последними событиями мы считаем важным объяснить нашим болельщикам, что произошло и почему наш бывший главный тренер покинул клуб 1 января 2026 года.

Осенью прошлого года наш бывший главный тренер сообщил клубу, что у него может появиться возможность сменить Хосепа Гвардиолу по окончании сезона. Нам стало ясно, что он очень хочет сменить Гвардиолу и полностью готов воспользоваться этой возможностью, несмотря на то что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права расторгать.

В декабре 2025 года наш главный тренер неожиданно и внезапно подал в отставку. Разумеется, мы были разочарованы, поскольку считали, что его мысли и чувства сосредоточены на другом клубе и другой возможности, несмотря на то что он пришёл в «Челси» всего годом ранее.

Ни один клуб не хочет менять главного тренера в середине сезона. Однако в свете его решения не продолжать выполнять свои обязанности до конца сезона у клуба не осталось иного выбора, кроме как защитить наших игроков, наших болельщиков и эмблему, приняв его отставку.

В сложившихся обстоятельствах и с учётом взаимного уважения между клубами было достигнуто конфиденциальное соглашение с «Манчестер Сити», которое включает выплату компенсации. Также достигнуто конфиденциальное соглашение с бывшим главным тренером, согласно которому он выплатит компенсацию.

В преддверии следующего сезона Хаби Алонсо — тренер с исключительным футбольным мышлением и высочайшей порядочностью. Он обладает всеми качествами, необходимыми для достижения успеха, которого заслуживают и ожидают болельщики клуба», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года.

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