«Челси» сделал заявление на фоне назначения Марески на пост главного тренера «Ман Сити»

«Челси» сделал заявление после назначения Энцо Марески на должность главного тренера «Манчестер Сити».

«Футбольный клуб «Челси» понимает, что сезон-2025/2026 стал для клуба и его болельщиков огромным разочарованием. Одной из главных причин стали сбои, вызванные вынужденными изменениями в должности главного тренера в период рождественских праздников. В связи с последними событиями мы считаем важным объяснить нашим болельщикам, что произошло и почему наш бывший главный тренер покинул клуб 1 января 2026 года.

Осенью прошлого года наш бывший главный тренер сообщил клубу, что у него может появиться возможность сменить Хосепа Гвардиолу по окончании сезона. Нам стало ясно, что он очень хочет сменить Гвардиолу и полностью готов воспользоваться этой возможностью, несмотря на то что у него был долгосрочный контракт, который он не имел права расторгать.

В декабре 2025 года наш главный тренер неожиданно и внезапно подал в отставку. Разумеется, мы были разочарованы, поскольку считали, что его мысли и чувства сосредоточены на другом клубе и другой возможности, несмотря на то что он пришёл в «Челси» всего годом ранее.

Ни один клуб не хочет менять главного тренера в середине сезона. Однако в свете его решения не продолжать выполнять свои обязанности до конца сезона у клуба не осталось иного выбора, кроме как защитить наших игроков, наших болельщиков и эмблему, приняв его отставку.

В сложившихся обстоятельствах и с учётом взаимного уважения между клубами было достигнуто конфиденциальное соглашение с «Манчестер Сити», которое включает выплату компенсации. Также достигнуто конфиденциальное соглашение с бывшим главным тренером, согласно которому он выплатит компенсацию.

В преддверии следующего сезона Хаби Алонсо — тренер с исключительным футбольным мышлением и высочайшей порядочностью. Он обладает всеми качествами, необходимыми для достижения успеха, которого заслуживают и ожидают болельщики клуба», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Ранее сообщалось, что Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года.