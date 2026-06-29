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Фанаты требуют навсегда отстранить экс-тренера Южной Кореи от работы в стране

Фанаты требуют навсегда отстранить экс-тренера Южной Кореи от работы в стране
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Официальное объединение южнокорейских болельщиков Red Devils требует запретить бывшему главному тренеру национальной команды Хон Мён Бо работать в стране после вылета с ЧМ-2026.

В понедельник, 29 июня, фанатское движение опубликовало заявление, озаглавленное «2026-й — год, когда исчез южнокорейский футбол».

«Мы отдали этой команде всю свою искренность — и в итоге оказались обманутыми…Человек, который до самого конца не только не попросил прощения и не раскаялся, а вместо этого продолжал издеваться над болельщиками сборной Южной Кореи нелепыми оправданиями, больше не должен быть частью корейского футбола», — говорится в документе.

Сборная Южной Кореи сенсационно не вышла в плей-офф ЧМ-2026. По итогам группового этапа команда набрала три очка, уступив Мексике и ЮАР. После случившегося Хон Мён Бо подал в отставку.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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