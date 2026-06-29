Швайнштайгер назвал фактор, который помог сборной Канады выйти в 1/8 финала ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер в соцсетях прокомментировал выход национальной команды Канады в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. В 1/16 финала канадцы со счётом 1:0 переиграли сборную ЮАР.

«Сборная Канады вышла в 1/8 финала. В целом не очень убедительная игра в исполнении команды, но благодаря явным опасным моментам у них всё получилось. Альфонсо Дэвис добавил свежести на фланге после выхода на замену. Но перед матчем с Нидерландами или Марокко канадской команде необходимо стать гораздо крепче», — сказано в публикации Швайнштайгера в соцсети X.

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).