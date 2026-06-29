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Швайнштайгер назвал фактор, который помог сборной Канады выйти в 1/8 финала ЧМ-2026

Швайнштайгер назвал фактор, который помог сборной Канады выйти в 1/8 финала ЧМ-2026
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Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер в соцсетях прокомментировал выход национальной команды Канады в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. В 1/16 финала канадцы со счётом 1:0 переиграли сборную ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
28 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
0 : 1
Канада
0:1 Эуштакиу – 90+2'    

«Сборная Канады вышла в 1/8 финала. В целом не очень убедительная игра в исполнении команды, но благодаря явным опасным моментам у них всё получилось. Альфонсо Дэвис добавил свежести на фланге после выхода на замену. Но перед матчем с Нидерландами или Марокко канадской команде необходимо стать гораздо крепче», — сказано в публикации Швайнштайгера в соцсети X.

В 1/8 финала турнира сборная Канады сыграет с победителем противостояния национальных команд Нидерландов и Марокко.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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