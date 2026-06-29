Пополитов предположил, почему после яркого дебюта за ЦСКА перестал выходить на поле

Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов предположил, почему после яркого дебюта за ЦСКА перестал выходить на поле.

«Не знаю. Возможно, ждали определённого момента. Тренерскому штабу виднее. Зимние сборы были хорошими, но вернулся в «Чайку» – за игровой практикой. Понимал, что без этого не буду расти», – сказал Пополитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В прошедшем сезоне Пополитов провёл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными передачами. В зимнее трансферное окно футболист перешёл в «Чайку» на правах аренды.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 51 очко.