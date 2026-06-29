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«Это вредит команде». Форлан назвал главную проблему Роналду в игре за сборную Португалии

«Это вредит команде». Форлан назвал главную проблему Роналду в игре за сборную Португалии
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан назвал главную проблему форварда Криштиану Роналду при игре за сборную Португалии на чемпионате мира 2026 года.

«Как нападающий могу сказать, что проблема в том, что Криштиану играет в центре нападения, это его стихия. Он играет как «девятка» и остаётся там, чтобы реализовывать голевые моменты, он больше не выходит за мячом, однако это в итоге ограничивает возможности Португалии.

Это классическая ситуация, когда мы говорим: «Я остался здесь, потому что нахожусь близко к воротам и могу забить», но вы не понимаете, что в итоге это вредит команде, потому что оба центральных защитника остаются на месте, а вы не двигаетесь. Один использует вас в качестве ориентира, а другой становится страхующим. Никто не может доставить мяч, потому что пространство перекрывается.

Если бы он немного сместился на фланг, другие игроки могли бы прорваться и он мог бы создать момент. Именно здесь Португалия допускает ошибки. Нужно, чтобы он понял. Скажите ему: «Двигайся, выходи — и ты что-нибудь сделаешь», — приводит слова Форлана ESPN.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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