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В «Сочи» опровергли интерес ЦСКА к вратарю Александру Дёгтеву

В «Сочи» опровергли интерес ЦСКА к вратарю Александру Дёгтеву
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Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков заявил, что не знает об интересе московского ЦСКА к вратарю команды Александру Дёгтеву.

— ЦСКА и ещё один московский клуб интересуется вашим вратарём Дёгтевым?
— У меня нет такой информации.

— Рассматриваете его возможный уход из «Сочи» с учётом интереса других клубов?
— Нет.

— Планируете, чтобы он остался в команде на следующий сезон ФНЛ?
— Конечно, — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

21-летний Дёгтев является воспитанником «Зенита», в структуре «Сочи» оказался в 2023 году. В минувшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России в 20 матчах пропустил 40 мячей и трижды сыграл «на ноль». «Сочи» по итогам сезона вылетел из РПЛ.

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