Игрок сборной России U21 Пополитов: возможно, скоро мы вернёмся на международный уровень

Игрок сборной России U21 и ПФК ЦСКА Глеб Пополитов высказался о возможном возвращении российских клубов и сборных на международные соревнования.

«Я — профессионал и не должен искать в себе мотивацию. Для меня гордость играть за страну. Все говорят, что, возможно, скоро мы вернёмся на международный уровень», – сказал Пополитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Пополитов провёл за сборную России U21 четыре встречи, в которых отметился одним забитым мячом.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.