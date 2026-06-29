Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» объявил о переходе в клуб футболистов Тимофея Комиссарова и Яна Гудкова

«Пари НН» объявил о переходе в клуб футболистов Тимофея Комиссарова и Яна Гудкова
Комментарии

«Пари Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего Тимофея Комиссарова и защитника Яна Гудкова.

Оба футболиста перешли в нижегородскую команду из «Челябинска». Комиссаров подписал с «Пари НН» трудовой договор, срок действия которого рассчитан на три года. Футболист является воспитанником «Чертаново», за челябинский клуб игрок выступал с февраля 2025 года. В прошлом клубном сезоне Комиссаров забил два гола и отдал пять голевых передач в 26 матчах.

Гудков также начал свой путь в футболе с академии «Чертаново», позднее он выступал за «Олимп-Долгопрудный», саратовский «Сокол», ивановский «Текстильщик», «Крылья Советов-2» и «Кубань». В 34 встречах прошлого сезона защитник забил два гола и оформил один ассист.

Материалы по теме
Вратарь Ислам Имамов высказался после перехода в «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android