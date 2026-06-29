«Пари НН» объявил о переходе в клуб футболистов Тимофея Комиссарова и Яна Гудкова

«Пари Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о переходе в команду нападающего Тимофея Комиссарова и защитника Яна Гудкова.

Оба футболиста перешли в нижегородскую команду из «Челябинска». Комиссаров подписал с «Пари НН» трудовой договор, срок действия которого рассчитан на три года. Футболист является воспитанником «Чертаново», за челябинский клуб игрок выступал с февраля 2025 года. В прошлом клубном сезоне Комиссаров забил два гола и отдал пять голевых передач в 26 матчах.

Гудков также начал свой путь в футболе с академии «Чертаново», позднее он выступал за «Олимп-Долгопрудный», саратовский «Сокол», ивановский «Текстильщик», «Крылья Советов-2» и «Кубань». В 34 встречах прошлого сезона защитник забил два гола и оформил один ассист.