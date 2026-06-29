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«Я поздравил его, но попросил уйти». Роналдо — о Зидане после четвертьфинала ЧМ-2006

«Я поздравил его, но попросил уйти». Роналдо — о Зидане после четвертьфинала ЧМ-2006
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Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал о своём общении с нападающим сборной Франции Зинедином Зиданом после четвертьфинала чемпионата мира – 2006. После победы Франции со счётом 1:0 Зидан, оформивший голевую передачу, спустился в раздевалку бразильцев для обмена футболками.

ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 . 1/4 финала
01 июля 2006, суббота. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Анри – 57'    

«Он был действительно вдохновлён, и неудивительно, что его игра считается одним из величайших индивидуальных выступлений в истории чемпионатов мира. Но нет, я не разговаривал с ним во время матча. Мы поговорили после; он зашёл в нашу раздевалку, однако атмосфера была ужасной, многие игроки плакали. Мы были друзьями, и мы до сих пор ими остаёмся… Но это действительно было неподходящее время для обмена футболками. Я поздравил его, но попросил уйти», – приводит слова Роналдо L'Équipe.

На ЧМ-2026 Франция вышла в плей-офф, выиграв все три матча группового этапа турнира. В 1/16 финала команда сразится со сборной Швеции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
01 июля 2026, среда. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
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