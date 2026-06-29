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«Люблю Москву». Патрис Эвра на русском спел «Седую ночь» в шапке-ушанке

«Люблю Москву». Патрис Эвра на русском спел «Седую ночь» в шапке-ушанке
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра исполнил песню Юрия Шатунова «Седая ночь» в шапке-ушанке.

Видео можно посмотреть в группе «Чемпионата» во «ВКонтакте».

«Я люблю Москву. 2008 год — победа в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед». 2018 год — победа со сборной Франции на чемпионате мира. Эта песня уже полгода не выходит из моей головы», — сказал Эвра.

Экс-игрок «Юнайтед» сопроводил видео текстом на русском языке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом».

Патрис Эвра выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. Он провёл за клуб 273 матча и отметился семью голами.

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