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Романо назвал сумму, которую получит «Челси» после назначения Марески тренером «Ман Сити»

Романо назвал сумму, которую получит «Челси» после назначения Марески тренером «Ман Сити»
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«Челси» получит компенсацию в размере £ 17 млн после назначения Энцо Марески на пост главного тренера «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее лондонский клуб сделал заявление, в котором анонсировал конфиденциальное соглашение с «Манчестер Сити» и Мареской о выплате компенсации за расторжение контракта с «Челси» в январе 2026 года.

«Манчестер Сити» сообщил о подписании контракта с Энцо Мареской до 2029 года. На посту главного тренера команды он сменил Хосепа Гвардиолу.

В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» занял второе место, а «Челси» расположился на 10-й строчке.

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