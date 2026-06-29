Игрок ЦСКА Пополитов: Челестини хвалил: «Ты молодец, лучший по пробегу»

Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов высказался о бывшем главном тренере армейцев Фабио Челестини.

— Общался с Челестини относительно своего игрового времени в команде?

— Да, я подходил к Фабио и спрашивал об этом. Он хвалил: «Ты молодец, стараешься, выкладываешься. У тебя лучше всех пробег. Просто жди».

— Какие впечатления остались от совместной работы с Фабио?

— Эмоции положительные. Для меня это был первый иностранный тренер. Получил большой опыт от совместной работы с ним. Фабио такой человек — делает так, как считает нужным. Думаю, тяжело поменять его точку зрения, потому что футболистом Челестини тоже был очень хорошим. Для меня это был положительный опыт, – сказал Пополитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера 4 мая 2026 года.