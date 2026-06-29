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Неймар отдал свыше $ 200 тыс. на помощь жертвам землетрясения в Венесуэле

Неймар отдал свыше $ 200 тыс. на помощь жертвам землетрясения в Венесуэле
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Нападающий сборной Бразилии Неймар пожертвовал около $ 250 тыс. на помощь жертвам землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщает Lance.

Данная сумма будет использована для гуманитарной помощи в условиях кризиса, вызванного землетрясением. Деньги Неймара направят на распределение продуктов питания, обеспечение питьевой водой, закупку медикаментов и строительство временных убежищ для пострадавших.

Ранее Неймар уже занимался благотворительностью. Например, во время пандемии коронавируса бразилец участвовал в акциях, направленных на помощь городу Манаусу, включая поддержку в приобретении аппаратов ИВЛ.

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