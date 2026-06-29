Росеньор может возглавить ФК «Париж» — Романо

Экс-тренер «Челси» и «Страсбурга» Лиам Росеньор ведёт переговоры с ФК «Париж». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, Росеньор скоро подпишет с «Парижем» двухлетний контракт. В данный момент стороны обсуждают детали, касающиеся опции продления на один сезон.

Ожидается, что Росеньор сменит на посту главного тренера француза Антуана Комбуаре, с которым клуб финишировал на 11-й строчке Лиги 1. Несмотря на сохранение прописки в высшем дивизионе, руководству парижан пока не удалось договориться со специалистом о дальнейшем сотрудничестве.

Лиам Росеньор был уволен с должности главного тренера «Челси» в апреле 2026 года после серии из пяти поражений в АПЛ.