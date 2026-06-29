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Александр Мостовой — о Джикии в «Локо»: можно Игнашевича заявить, будет одним из лучших

Александр Мостовой — о Джикии в «Локо»: можно Игнашевича заявить, будет одним из лучших
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о подписании «Локомотивом» защитника Георгия Джикии.

«Джикия правильно сделал, что перешёл в «Локомотив», потому что он не играл в Турции. Я про Георгия говорил ещё тогда, когда его не продлевал «Спартак». Это защитник, который в таком возрасте пригодится многим командам. Правильно сделал, он однозначно поможет «Локомотиву». У него хороший возраст для защитника. Сейчас можно Сергея Игнашевича заявить в любую команду, и он будет одним из лучших», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Локомотив» объявил о подписании соглашения с футболистом 24 июня.

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