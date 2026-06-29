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Игрок ЦСКА Пополитов рассказал, как его отчислили из академии «Краснодара»

Игрок ЦСКА Пополитов рассказал, как его отчислили из академии «Краснодара»
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Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов рассказал, как его отчислили из академии «Краснодара».

«Мне было очень тяжело в академии «Краснодара». Впервые в жизни столкнулся с таким жёстким распорядком. Но в «Краснодаре» я получил хороший жизненный опыт, который помог сформироваться как личности, укрепить характер. Когда пришлось уйти из академии, сильно расстроился. Мне просто позвонили и сказали: «Всё, мы тебя отчисляем». Я мог, как многие дети, бросить футбол. Но понимал: всё, что ни делается, к лучшему», – сказал Пополитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В прошедшем сезоне Пополитов провёл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В зимнее трансферное окно футболист перешёл в «Чайку» на правах аренды.

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