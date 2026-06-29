Африканский колдун, проклявший Кейна, предсказал победителя ЧМ-2026

Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам предсказал победу сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года. Ранее колдун наложил проклятие на форварда сборной Англии Гарри Кейна перед матчем с Ганой в рамках 2-го тура группы L на мировом первенстве (0:0).

«Португалия и Криштиану станут чемпионами мира», — приводит слова Бонсама AS.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).