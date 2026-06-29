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Африканский колдун, проклявший Кейна, предсказал победителя ЧМ-2026

Африканский колдун, проклявший Кейна, предсказал победителя ЧМ-2026
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Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам предсказал победу сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года. Ранее колдун наложил проклятие на форварда сборной Англии Гарри Кейна перед матчем с Ганой в рамках 2-го тура группы L на мировом первенстве (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Гана

«Португалия и Криштиану станут чемпионами мира», — приводит слова Бонсама AS.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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