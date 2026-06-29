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Германия — Парагвай: стартовые составы команд на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026

Германия — Парагвай: стартовые составы команд на матч 1/16 финала ЧМ-2026
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Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Парагвая. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступит Джалал Джайед (Марокко). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Браун, Павлович, Вирц, Зане, Нмеча, Хаверц, Ундав.

Парагвай: Хиль, Касерес, Алонсо, Канале, Гомес, Альмирон, Кубас, Бобадилья, Галарса, Энсисо, Авалос.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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