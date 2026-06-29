Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ООН предупредила о жаре на заключительном этапе чемпионата мира — 2026

ООН предупредила о жаре на заключительном этапе чемпионата мира — 2026
Комментарии

Согласно отчёту Секретариата ООН по климату, некоторые матчи чемпионата мира – 2026 могут быть проведены в условиях экстремальной жары. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля на территории Мексики, Канады и США. К наиболее уязвимым к высоким температурам относятся города, расположенные в Мексике, во внутренних районах и на юге США.

Материалы по теме
Инфантино сделал заявление о перерывах на «водопой» в матчах ЧМ-2026

В список игр, которые могут пострадать от жары, входят два четвертьфинала, матч за третье место и финал турнира. В документе сказано, что высокие температуры представляют опасность для спортсменов, болельщиков и профессионалов, работающих на соревнованиях.

На данный момент 25 матчей турнира были сыграны в дни, классифицированные индексом температуры влажного воздуха как дни с высоким риском жары. В день открытия турнира из-за неё 100 человек нуждались в медицинской помощи, четверо были госпитализированы.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тухель сделал заявление о перерывах на «водопой» в матчах ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android