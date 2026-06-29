ООН предупредила о жаре на заключительном этапе чемпионата мира — 2026

Согласно отчёту Секретариата ООН по климату, некоторые матчи чемпионата мира – 2026 могут быть проведены в условиях экстремальной жары. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля на территории Мексики, Канады и США. К наиболее уязвимым к высоким температурам относятся города, расположенные в Мексике, во внутренних районах и на юге США.

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В список игр, которые могут пострадать от жары, входят два четвертьфинала, матч за третье место и финал турнира. В документе сказано, что высокие температуры представляют опасность для спортсменов, болельщиков и профессионалов, работающих на соревнованиях.

На данный момент 25 матчей турнира были сыграны в дни, классифицированные индексом температуры влажного воздуха как дни с высоким риском жары. В день открытия турнира из-за неё 100 человек нуждались в медицинской помощи, четверо были госпитализированы.