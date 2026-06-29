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«Ахмат» объявил о подписании Калиду Сидибе, выступавшего в чемпионате Франции

«Ахмат» объявил о подписании Калиду Сидибе, выступавшего в чемпионате Франции
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Грозненский «Ахмат» объявил о подписании контракта с полузащитником Калиду Сидибе, ранее выступавшим во французской Лиге 2 за «Генгам».

«Очередным новичком «Ахмата» в летнее трансферное окно стал легионер из чемпионата Франции Калиду Сидибе.

Последние три сезона футболист выступал за французский клуб «Генгам». Сидибе играет на позициях опорного полузащитника и центрального защитника.

Контракт с футболистом подписан сроком на три года. Является игроком сборной Мали. 27-летний новичок клуба присоединился к команде на сборах в Сербии.

Мы приветствуем Калиду Сидибе в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале клуба.

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