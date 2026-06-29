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Бразилия — Япония: стартовые составы команд на матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026

Бразилия — Япония: стартовые составы команд на матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026
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Сегодня, 29 июня, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Японии. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступит Маурицио Мариани (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бразилия: Алисон Бекер, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Райан, Кунья.

Япония: Судзуки, Томиясу, Хироки Ито, Танигути, Дзюня Ито, Камада, Сано, Накамура, Доан, Маэда, Уэда.

По итогам группового этапа сборная Бразилии набрала семь очков и заняла первое место в квартете С. Национальная команда Японии заработала пять очков и расположилась на второй строчке в группе F.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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