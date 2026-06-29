«Вряд ли кто-то прислушается». Хаверц — о критике Линекера в адрес сборной Германии

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц отреагировал на критику экс-игрока английской национальной команды Гари Линекера в адрес бундестим. Ранее англичанин назвал нынешнюю сборную Германии «одной из самых слабых немецких сборных, которые он видел».

«У каждого может быть своё мнение. У меня нет с этим проблем. Я даже не читал, что он сказал. На таком турнире многие начинают говорить о тебе. Вряд ли кто-то действительно прислушается к этому. У нас и так много экспертов в нашей стране. А если люди из других стран тоже начнут говорить, то в какой-то момент этого станет слишком много. Людям легко критиковать извне. Меня это совершенно не интересует», — приводит слова Хаверца Bayern & Germany в соцсети X.

По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. В 1/16 финала турнира бундестим сыграет с национальной командой Парагвая.