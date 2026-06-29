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Глеб Пополитов объяснил, почему ушёл из системы «Спартака»

Глеб Пополитов объяснил, почему ушёл из системы «Спартака»
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Футболист ПФК ЦСКА Глеб Пополитов объяснил, почему ушёл из системы «Спартака».

— Как вы практически целой командой перешли в «Чайку»?
— Информация по «Чайке» появилась давно. Мы понимали, что клуб Первой лиги — это дальнейший рост. Знали, что после сезона поедем на сборы туда.

— Для тебя переход в «Чайку» стал шагом вперёд или хотел бы остаться в «Спартаке»?
— Если бы «Спартак» хотел, я бы остался в первой команде. В итоге оказался в Первой лиге. Для меня это тоже было ростом, – сказал Пополитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Футболист выступал за «Спартак-2» в 2025 году. В прошедшем сезоне Пополитов провёл за ЦСКА пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными передачами. В зимнее трансферное окно футболист перешёл в «Чайку» на правах аренды.

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