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«Очень разочарован. Опустошён». Тренер Японии — о поражении от Бразилии в 1/16 финала ЧМ

«Очень разочарован. Опустошён». Тренер Японии — о поражении от Бразилии в 1/16 финала ЧМ
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Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу высказался после поражения своей команды от Бразилии в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Япония
0:1 Сано – 29'     1:1 Каземиро – 56'     2:1 Мартинелли – 90+5'    

«Я очень разочарован тем, что нам приходится покинуть турнир на этом этапе, но игроки сегодня выложились на полную, как и на протяжении всего пути к этому моменту. Тренерский штаб также неустанно работал, поддерживая игроков. Сейчас я опустошён после того, как мы отдали все силы, но я хочу принять этот результат и использовать его для того, чтобы стать ещё сильнее», — приводит слова Мориясу официальный сайт ФИФА.

После этого поражения национальная команда Японии завершила своё выступление на турнире.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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