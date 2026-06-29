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«МЮ» не планирует продавать Маунта, несмотря на интерес «Милана» — Уилер

«МЮ» не планирует продавать Маунта, несмотря на интерес «Милана» — Уилер
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«Манчестер Юнайтед» на данный момент не планирует расставаться с полузащитником Мэйсоном Маунтом. Журналист Daily Mail Крис Уилер сообщил об этом в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что хавбеком активно интересуется «Милан», а стоимость потенциальной сделки оценивалась в £ 21,5 млн, однако сейчас манкунианцы настроены сохранить хавбека в команде.

В минувшем сезоне полузащитник «Манчестер Юнайтед» принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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