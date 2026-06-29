Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: хорошо, что на ЧМ сборные вылетают, а не возвращаются обратно, как в КР

Мостовой: хорошо, что на ЧМ сборные вылетают, а не возвращаются обратно, как в КР
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о формате розыгрыша чемпионата мира — 2026, упомянув особенности Фонбет Кубка России.

«Первый раз в истории сборные вышли в плей-офф чемпионата мира с третьего места из группы. С другой стороны, в 1/8 финала могут сыграть Германия с Францией, а Португалия с Испанией — что сделать. Здесь не спрогнозируешь, потому что на турнире участвует такое количество сборных.

Хорошо, что на чемпионате мира команды вылетают. А в Кубке России после вылета команды возвращаются и потом опять играют (смеётся). Ещё в начале чемпионата мира я говорил, что при таком количестве сборных однозначно будут сильные пары на первых стадиях плей-офф», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Топ-10 самых стильных сборных на ЧМ-2026. А вам чьи образы нравятся больше?
Рейтинг
Топ-10 самых стильных сборных на ЧМ-2026. А вам чьи образы нравятся больше?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android