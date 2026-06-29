Мостовой: хорошо, что на ЧМ сборные вылетают, а не возвращаются обратно, как в КР

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о формате розыгрыша чемпионата мира — 2026, упомянув особенности Фонбет Кубка России.

«Первый раз в истории сборные вышли в плей-офф чемпионата мира с третьего места из группы. С другой стороны, в 1/8 финала могут сыграть Германия с Францией, а Португалия с Испанией — что сделать. Здесь не спрогнозируешь, потому что на турнире участвует такое количество сборных.

Хорошо, что на чемпионате мира команды вылетают. А в Кубке России после вылета команды возвращаются и потом опять играют (смеётся). Ещё в начале чемпионата мира я говорил, что при таком количестве сборных однозначно будут сильные пары на первых стадиях плей-офф», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.