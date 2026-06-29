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Новичок «Зенита» Аугусто рассказал про общение с бразильскими игроками клуба до трансфера

Новичок «Зенита» Аугусто рассказал про общение с бразильскими игроками клуба до трансфера
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Нападающий Фелипе Аугусто, который сегодня, 29 июня, был представлен в качестве новичка петербургского «Зенита», рассказал, что его соотечественники, бразильские футболисты Густаво Мантуан и Педро, советовали переход в стан чемпиона России.

«Безусловно, когда узнал об интересе «Зенита», два моих близких друга Мантуан и Педро написали мне. И рекомендовали перейти сюда. Это здорово, когда в команде есть друзья. Это поможет мне адаптироваться», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

22-летний футболист подписал контракт с «Зенитом» на четыре года с возможностью продления ещё на год.

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