Новичок «Зенита» Аугусто рассказал про общение с бразильскими игроками клуба до трансфера

Нападающий Фелипе Аугусто, который сегодня, 29 июня, был представлен в качестве новичка петербургского «Зенита», рассказал, что его соотечественники, бразильские футболисты Густаво Мантуан и Педро, советовали переход в стан чемпиона России.

«Безусловно, когда узнал об интересе «Зенита», два моих близких друга Мантуан и Педро написали мне. И рекомендовали перейти сюда. Это здорово, когда в команде есть друзья. Это поможет мне адаптироваться», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

22-летний футболист подписал контракт с «Зенитом» на четыре года с возможностью продления ещё на год.