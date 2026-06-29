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В результате стрельбы на фан-фестивале ЧМ-2026 один человек погиб, один тяжело ранен

В результате стрельбы на фан-фестивале ЧМ-2026 один человек погиб, один тяжело ранен
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На фан-фестивале ЧМ-2026 на площади Сан-Педро (Сан-Хосе, Калифорния, США) в воскресенье, 28 июня, произошла стрельба. По прибытии сотрудники полиции обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями; один из них скончался на месте, второй был госпитализирован с травмами, считающимися опасными для жизни.

По данным полиции Сан-Хосе, оперативные службы прибыли после сообщений о стрельбе на пересечении улиц Норт-Маркет и Вест-Санта-Клара. Дело рассматривается как убийство и в данный момент находится на стадии расследования. Данные о подозреваемых, арестах или мотивах пока что отсутствуют. Полиция порекомендовала жителям и гостям города избегать этого района до завершения расследования.

Площадь Сан-Педро включена в официальный список мест, предназначенных для просмотра матчей ЧМ-2026 в районе залива Сан-Франциско. Место считается одним из главных спортивно-развлекательных центров города.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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