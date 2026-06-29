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Фелипе Аугусто высказался о переходе в «Зенит»

Фелипе Аугусто высказался о переходе в «Зенит»
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Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто высказался о переходе в состав сине-бело-голубых из «Трабзонспора».

«Считаю, что приехать сюда — большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии, Турции, представляю, что такое европейский футбол. Это большой вызов для меня.

Некоторое время назад начались контакты. Я сразу заявил о большом желании перейти в «Зенит». Сейчас счастлив быть здесь», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с футболистом.

Аугусто выступал за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами.

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