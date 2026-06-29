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Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто ответил, на какой позиции ему привычнее играть

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто ответил, на какой позиции ему привычнее играть
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Новый нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто высказался на тему наиболее предпочтительного амплуа на поле.

«Моя любимая роль на поле – центральный нападающий. Поэтому я выбрал девятый номер. Но у меня есть опыт игры вторым нападающим, на фланге. В целом я готов действовать на любой позиции, где скажет тренерский штаб», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

22-летний футболист подписал контракт с «Зенитом» на четыре года с возможностью продления ещё на год.

Аугусто играл за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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