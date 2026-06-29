Зырянов прокомментировал переход Фелипе Аугусто в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался после подписания клубом контракта с бразильским нападающим Фелипе Аугусто.

«Это атакующий игрок, который может сыграть на нескольких позициях. У него был очень хороший сезон в Турции. Футболист в расцвете сил. Надеюсь, он нам поможет.

Любые переговоры сложные. Эти не исключение. Контракт заключён на пять лет. Это оптимальный срок для зарубежного футболиста. Ему 22 года. Лучшие свои годы, надеюсь, он проведёт у нас», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

22-летний Аугусто перешёл в «Зенит» из турецкого «Трабзонспора», подписав контракт по схеме «4+1».