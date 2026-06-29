Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зырянов прокомментировал переход Фелипе Аугусто в «Зенит»

Зырянов прокомментировал переход Фелипе Аугусто в «Зенит»
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался после подписания клубом контракта с бразильским нападающим Фелипе Аугусто.

«Это атакующий игрок, который может сыграть на нескольких позициях. У него был очень хороший сезон в Турции. Футболист в расцвете сил. Надеюсь, он нам поможет.

Любые переговоры сложные. Эти не исключение. Контракт заключён на пять лет. Это оптимальный срок для зарубежного футболиста. Ему 22 года. Лучшие свои годы, надеюсь, он проведёт у нас», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

22-летний Аугусто перешёл в «Зенит» из турецкого «Трабзонспора», подписав контракт по схеме «4+1».

Материалы по теме
Фелипе Аугусто высказался о своей презентации в «Зените» и Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android