Фелипе Аугусто высказался о своей презентации в «Зените» и Санкт-Петербурге

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто высказался о своей презентации как игрока сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге.

«Очень крутая идея с презентацией. Мне объяснили идею, загримировали. Было непросто — в очках, кепке было сложно. Но я получил удовольствие от процесса. Это здорово.

Петербург – очень красивый город. Вчера и сегодня прогулялся. Мне нравятся архитектура, памятники. Надеюсь, будет больше времени изучить город подробнее.

У меня самые приятные ожидания перед первым приездом на базу. Хочу познакомиться с партнёрами, тренерским штабом», — передаёт слова Аугусто корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании контракта с футболистом.

Аугусто выступал за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами.