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«Креативненько». Константин Зырянов — о представлении новичка команды Фелипе Аугусто

«Креативненько». Константин Зырянов — о представлении новичка команды Фелипе Аугусто
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Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поделился впечатлениями от мероприятия для болельщиков команды, в рамках которого был представлен новый нападающий сине-бело-голубых Фелипе Аугусто.

«Презентация – креативненько. Я в первый раз участвовал в таком мероприятии. Когда подписывали меня, всё было куда скромнее», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Аугусто играл за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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